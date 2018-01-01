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Хэмилтон: Я не думаю о рекордах

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Британец признался, что он горд слышать сравнения с Михаэлем Шумахером.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон высказался по поводу сравнений с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

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“Знаете, честно говоря, я не смотрю на рекорды. Помню лишь, когда был маленьким, я смотрел, как Шумахер добывает титулы. То, что меня упоминают в одном предложении с ним, даже сейчас воспринимается несколько сюрреалистично.

Это большая честь для меня, и моя семья очень этим гордится“, - цитирует Хэмилтона BBC. 

Отметим, что на счету Льюиса Хэмилтона шесть чемпионских титулов.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Михаэль Шумахер
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