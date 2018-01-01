Хэмилтон: Я не думаю о рекордах
Британец признался, что он горд слышать сравнения с Михаэлем Шумахером.
Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон высказался по поводу сравнений с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
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“Знаете, честно говоря, я не смотрю на рекорды. Помню лишь, когда был маленьким, я смотрел, как Шумахер добывает титулы. То, что меня упоминают в одном предложении с ним, даже сейчас воспринимается несколько сюрреалистично.
Это большая честь для меня, и моя семья очень этим гордится“, - цитирует Хэмилтона BBC.
Отметим, что на счету Льюиса Хэмилтона шесть чемпионских титулов.
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