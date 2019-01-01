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Риккардо мог перейти в Феррари - источник

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Место австралийского пилота занял Шарль Леклер.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Нидерландский журналист, представляющий телеканал Ziggo Sport Як Плой утверждает, что Даниэль Риккардо после сезона-2018 мог перейти не в Рено, а в Феррари.

“Я почти уверен, что у его адвоката был контракт с Феррари. Они наверняка что-то подписали, прежде чем он присоединился к Рено.

Было ли все это отменено по причине результатов Шарля Леклера, я не знаю. Но выступать за Феррари  должен был Риккардо“, - приводит слова журналиста GPBlog.

Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо не планирует подписывать новый контракт с Рено.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Шарль Леклер, Феррари, Рено
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