Бинотто рассказал, почему Леклер был сильнее Феттеля в сезоне-2019

Глава итальянской команды отметил, что монегаск был хорошим ориентиром для четырехкратного чемпиона мира.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто рассказал, почему пилот команды Себастьян Феттель по итогам сезоне-2019 выступил хуже, чем его напарник Шарль Леклер.

“В начале Себастьяну не хватало уверенности в машине. Но чем больше становилось прижимной силы, тем увереннее он себя чувствовал.

Шарль был хорошим ориентиром для него. Но мне понравилось, что Феттель сохранял спокойствие и усердно работал, чтобы понять, что можно улучшить в машине и как прибавить самому“, - приводит слова Бинотто GrandPX.news.

Ранее Бинотто подвел итоги окончания сезона.