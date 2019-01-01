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Бинотто рассказал, почему Леклер был сильнее Феттеля в сезоне-2019

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Глава итальянской команды отметил, что монегаск был хорошим ориентиром для четырехкратного чемпиона мира.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто рассказал, почему пилот команды Себастьян Феттель по итогам сезоне-2019 выступил хуже, чем его напарник Шарль Леклер.

“В начале Себастьяну не хватало уверенности в машине. Но чем больше становилось прижимной силы, тем увереннее он себя чувствовал.

Шарль был хорошим ориентиром для него. Но мне понравилось, что Феттель сохранял спокойствие и усердно работал, чтобы понять, что можно улучшить в машине и как прибавить самому“, - приводит слова Бинотто GrandPX.news. 

Ранее Бинотто подвел итоги окончания сезона.

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Теги: Формула-1, Маттиа Бинотто, Феррари, Шарль Леклер, Себастьян Феттель
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