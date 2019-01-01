Переключиться на мобильную версию

Ферстаппен: У меня нет чувства постоянного давления

Комментариев: 0
Нидерландец стал более спокойным в общении с прессой.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, что изменилось в общение с прессой.

“В этом сезоне я начал вести себя с прессой более спокойно. Больше дзена. Могу сказать, что это помогает.

Читай также: Вильнев: Ферстаппену стоит выбирать выражения

Я стараюсь никогда не бросать слов на ветер. Мой отец мне запрещает это делать, но иногда сложно справиться с гневом ведь я всего лишь человек.

Я научился терпению перед камерами. Раньше я мог пропустить общение с прессой, если был очень зол, но сейчас такого себе не позволяю.

У меня нет чувства постоянного давления. Возможно, это изменится, когда мы начнем следующей сезон с новым болидом.

Я знаю, что команда хочет победить, но мы продолжаем работать над этим. К концу это сезона мы были близки“, - приводит слова Ферстаппена Grandpx.news.

Напомним, что Ферстаппен попал в тройку лучших пилотов по итогу сезона.

Поделись:
Теги: Макс Ферстаппен, Формула-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь