Ферстаппен: У меня нет чувства постоянного давления

Нидерландец стал более спокойным в общении с прессой.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, что изменилось в общение с прессой.

“В этом сезоне я начал вести себя с прессой более спокойно. Больше дзена. Могу сказать, что это помогает.

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Я стараюсь никогда не бросать слов на ветер. Мой отец мне запрещает это делать, но иногда сложно справиться с гневом ведь я всего лишь человек.

Я научился терпению перед камерами. Раньше я мог пропустить общение с прессой, если был очень зол, но сейчас такого себе не позволяю.

У меня нет чувства постоянного давления. Возможно, это изменится, когда мы начнем следующей сезон с новым болидом.

Я знаю, что команда хочет победить, но мы продолжаем работать над этим. К концу это сезона мы были близки“, - приводит слова Ферстаппена Grandpx.news.

Напомним, что Ферстаппен попал в тройку лучших пилотов по итогу сезона.