Ферстаппен: У меня нет чувства постоянного давления
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, что изменилось в общение с прессой.
“В этом сезоне я начал вести себя с прессой более спокойно. Больше дзена. Могу сказать, что это помогает.
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Я стараюсь никогда не бросать слов на ветер. Мой отец мне запрещает это делать, но иногда сложно справиться с гневом ведь я всего лишь человек.
Я научился терпению перед камерами. Раньше я мог пропустить общение с прессой, если был очень зол, но сейчас такого себе не позволяю.
У меня нет чувства постоянного давления. Возможно, это изменится, когда мы начнем следующей сезон с новым болидом.
Я знаю, что команда хочет победить, но мы продолжаем работать над этим. К концу это сезона мы были близки“, - приводит слова Ферстаппена Grandpx.news.
Напомним, что Ферстаппен попал в тройку лучших пилотов по итогу сезона.
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