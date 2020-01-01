Экс-гонщик Формулы-1: Феттель должен показать Леклеру, чему его научили четыре титула

Герхард Бергер уверен, что в следующем сезоне немец будет атаковать своего партнера по команде.

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер прокомментировал борьбу между пилотами Феррари Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

“Преимущество этой ситуации заключается в том, что из пилотов можно извлечь максимум с точки зрения работы с технологиями. Минус в том, что в команде кто-то должен справляться с ситуацией. Но в прошлом есть успешные примеры. Фрэнк Уильямс всегда старался пригласить в команду двух лучших пилотов, а Энцо Феррари не боялся оказывать давление на первого номера и мог его сделать вторым пилотом.

Что касается Себа, то он знает, что ему нужно сделать все, чтобы не проиграть Леклеру. Он должен показать, чему его научили четыре титула. Сделать это будет непросто, ведь Леклер молод, быстр и уже завоевал сердца итальянских болельщиков. Феттель в 2020 году должен будет атаковать“, - цитирует Бергера GPblog.

Ранее сообщалось, что пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон подтвердил факт переговоров с Феррари.