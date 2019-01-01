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Хэмилтон: Успех зависит от того, на какие жертвы ты готов пойти

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Каждый спортсмен делает свой выбор.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу того, как сложно совмещать личную жизнь с Формулой-1.

“Я думаю, что у нас все так же, как у других спортсменов. Главное отличие у нас то, что мы должны много путешествовать. Мы слишком долго находится вне семьи. Вероятно, в таких условиях поддерживать отношения становится еще тяжелее, если они изначально не идеальны.

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У каждого свои проблемы, но общаясь и читая о других спортсменах из других видах спорта, ты понимаешь, что мы все очень похожи. Но есть те, кто могут справляться с этим, многие спортсмены живут обычной жизнью параллельно со спортом.

Мне же это кажется очень сложным, ведь у тебя есть цель - ты хочешь быть максимально конкурентоспособным, ты должен быть на все 100% предан делу.

Ты не имеешь права быть менее настроенным, чет твой соперник. Все зависит от того, на какие жертвы ты готов пойти ради успеха“, - приводит слова Хэмилтона GP Today.

Ранее британец заявил, что другие пилоты хотят попасть в Мерседес. 

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1
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