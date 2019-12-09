Переключиться на мобильную версию

Решение WADA по поводу России не коснется Гран-при Сочи

Комментариев: 1
Этап Формулы-1 по-прежнему будет проводится в Сочи.
Гран-при Сочи
Гран-при Сочи
Getty Images

В понедельник, 9 декабря, WADA приняло решение отстранить Россию на ближайшие четыре года от участия во всех крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

После появления этой информации представители Сочи-Автодрома, на котором проводится Гран-при Формулы-1, заявили, что данное решение не повлияет на проведение гонок в России.

"Контракт действует до 2025 года. Даже если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия останутся прежними и будут относиться к Гран-при России, отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения российского этапа в другую страну", - приводит ТАСС заявление генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.

Ранее вице-президент WADA высказалась по поводу решения организации.

Поделись:
Теги: Формула-1, Гран-при, Сочи, автоспорт, Россия, WADA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.12.2019, 18:06
Оценка:  +1
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!
ПОКУЙ, ЧТО ТАМ НА МОКШАНСКИХ БОЛОТАХ БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь