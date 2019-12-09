Решение WADA по поводу России не коснется Гран-при Сочи
В понедельник, 9 декабря, WADA приняло решение отстранить Россию на ближайшие четыре года от участия во всех крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
После появления этой информации представители Сочи-Автодрома, на котором проводится Гран-при Формулы-1, заявили, что данное решение не повлияет на проведение гонок в России.
"Контракт действует до 2025 года. Даже если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия останутся прежними и будут относиться к Гран-при России, отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения российского этапа в другую страну", - приводит ТАСС заявление генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.
Ранее вице-президент WADA высказалась по поводу решения организации.
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