Решение WADA по поводу России не коснется Гран-при Сочи

Этап Формулы-1 по-прежнему будет проводится в Сочи.

В понедельник, 9 декабря, WADA приняло решение отстранить Россию на ближайшие четыре года от участия во всех крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

После появления этой информации представители Сочи-Автодрома, на котором проводится Гран-при Формулы-1, заявили, что данное решение не повлияет на проведение гонок в России.

"Контракт действует до 2025 года. Даже если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия останутся прежними и будут относиться к Гран-при России, отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения российского этапа в другую страну", - приводит ТАСС заявление генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.

Ранее вице-президент WADA высказалась по поводу решения организации.