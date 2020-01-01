Хэмилтон: Все хотят покинуть свои команды и перейти в Мерседес
Льюис также заметил, что многие топ-пилоты могут остаться без команды летом.
Автогонщик из немецкого Мерседеса Льюис Хэмилтон заметил, что его команда грядущим летом может подписать топ-пилота.
"Скоро наступит время, когда множество топ-пилотов останутся без команды, ведь их контракты подходят к концу. Почти все звонят в Мерседес, количество звонков просто невероятное.
Все хотят перейти в Мерседес и покинуть свои клубы. Однако это ясно, учитывая, что мы на вершине. Вся хотят одержать победу", - цитирует спортсмена Sky Sports
Отметим, что в следующем сезоне контракты подходят к концу к Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.
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