Хэмилтон: Все хотят покинуть свои команды и перейти в Мерседес

Льюис также заметил, что многие топ-пилоты могут остаться без команды летом.

Автогонщик из немецкого Мерседеса Льюис Хэмилтон заметил, что его команда грядущим летом может подписать топ-пилота.

"Скоро наступит время, когда множество топ-пилотов останутся без команды, ведь их контракты подходят к концу. Почти все звонят в Мерседес, количество звонков просто невероятное.

Все хотят перейти в Мерседес и покинуть свои клубы. Однако это ясно, учитывая, что мы на вершине. Вся хотят одержать победу", - цитирует спортсмена Sky Sports

Отметим, что в следующем сезоне контракты подходят к концу к Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.