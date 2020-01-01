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Экклстоун: Хэмилтон никогда не стремился работать во благо своей страны

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Бывший глава Формулы-1 считает, что британец не заслуживает титула рыцаря.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о возможном присуждении титула рыцаря шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

“Я не согласен с этим. 20 лет назад у меня был шанс стать рыцарем, но я отказался от такой возможности. Не думаю, что заслуживал этого. Все, что я делал, не было ради страны. Если я каким-то образом ей помог, то это хорошо, но этого точно не было в моих намерениях.

Хэмилтон делает прекрасную работу для Великобритании, с другой стороны, как и я, он никогда не стремился работать во благо страны. Он делает что-то хорошее, но вместе с тем он занимается тем, чем хочет.

Есть много других людей, которые стараются приносить пользу родине и при этом не получают никакой финансовой выгоды“, - цитирует Экклстоуна F1i. 

Ранее Льюис Хэмилтон назвал причину своего успеха в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Берни Экклстоун, Льюис Хэмилтон
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