Экклстоун: Хэмилтон никогда не стремился работать во благо своей страны

Бывший глава Формулы-1 считает, что британец не заслуживает титула рыцаря.

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о возможном присуждении титула рыцаря шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

“Я не согласен с этим. 20 лет назад у меня был шанс стать рыцарем, но я отказался от такой возможности. Не думаю, что заслуживал этого. Все, что я делал, не было ради страны. Если я каким-то образом ей помог, то это хорошо, но этого точно не было в моих намерениях.

Хэмилтон делает прекрасную работу для Великобритании, с другой стороны, как и я, он никогда не стремился работать во благо страны. Он делает что-то хорошее, но вместе с тем он занимается тем, чем хочет.

Есть много других людей, которые стараются приносить пользу родине и при этом не получают никакой финансовой выгоды“, - цитирует Экклстоуна F1i.

Ранее Льюис Хэмилтон назвал причину своего успеха в Формуле-1.