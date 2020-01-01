Руководитель Феррари: Изначальный проект был обречен на провал

В Феррари допустили ошибку на старте сезона.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто подвел итоги окончания сезона.

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“Я думаю, что мы проиграли борьбу за трофей в прошлом году, когда создавали машину. Ведь в начале сезона мы не смогли навязать борьбу Мерседес. И для этого есть причины.

Мне кажется, что изначальный проект был обречен на провал. С учетом динамики работы над развитием болидов по ходу сезона, дизайн нашего болида оказался не так хорош, как у главного конкурента.

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Сезон получился очень интенсивным. Нам было нужно многое сделать, мы провели реструктуризацию команды. Мы начали проводить изменения в машине на протяжение сезона. Мне кажется, что мы справились. По крайней мере, в определенной степени.

Мы знаем, в каких областях у команды есть слабые места, в чем мы проигрываем конкурентам, и команда прилагает максимум усилий для исправления ситуации.

Я не знаю, какова будет ситуация на старте следующего сезона, этого никто не знает“, - приводит слова Бинотто Motorsport.com

Отметим, что пилот Феррари продолжит выступать за команду.