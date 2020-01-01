Переключиться на мобильную версию

Феттель: Жаль, что в Формуле-1 деньги важнее, чем класс пилота

Комментариев: 0
Формула-1 изменилась.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Гонщик Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу ухода Нико Хюлькенберга из Формулы-1.

“Хюлькенберг провел свою последнюю гонку за Рено в Абу-Даби. На его место в следующем году придет новый пилот.

Читай также: Леклер: Буду рад видеть Хэмилтона своим напарником в Феррари

Я проводил гонки с Нико на протяжение всей карьеры. Нико будет не хватать в Формуле-1.

Я считаю его отличным гонщиком, но к сожалению, в современной Формуле-1 деньги оказываются важнее класса.

Я могу только надеяться, что Формула-1 скоро изменится в этом отношении, потому что в данный момент такие события меня не радуют“, - приводит слова Феттеля Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон может перейти в Феррари.

Поделись:
Теги: Себастьян Феттель, Феррари, Нико Хюлькенберг, Рено, Формула-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь