Феттель: Жаль, что в Формуле-1 деньги важнее, чем класс пилота
Формула-1 изменилась.
Гонщик Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу ухода Нико Хюлькенберга из Формулы-1.
“Хюлькенберг провел свою последнюю гонку за Рено в Абу-Даби. На его место в следующем году придет новый пилот.
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Я проводил гонки с Нико на протяжение всей карьеры. Нико будет не хватать в Формуле-1.
Я считаю его отличным гонщиком, но к сожалению, в современной Формуле-1 деньги оказываются важнее класса.
Я могу только надеяться, что Формула-1 скоро изменится в этом отношении, потому что в данный момент такие события меня не радуют“, - приводит слова Феттеля Motorsport-Total.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон может перейти в Феррари.
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