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Браун: Леклер обречен на величие

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Спортивный директор Формулы-1 лестно высказался в сторону гонщика.
Росс Браун
Росс Браун
Getty Images

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун уверен, что пилота команды Феррари Шарля Леклера ждет блестящее будущее.

“Наиболее позитивный аспект выступлений Феррари в этом сезоне, это, без сомнения, Шарль Леклер, который провел всего второй сезон в Формуле-1 и первый в топ-команде. Он два раза одержал победу, семь раз был на поуле и в десяти гонках финишировал на подиуме.

Его талант не подлежит сомнению. Он просто обречен на величие в следующем десятилетии. Конечно, ему еще есть куда расти, но это нормально. 

Было ясно, что у Шарля есть все, чтобы оказать давление на Себастьяна Феттеля. Это напомнило Себу то, что случилось с ним пять лет назад, когда его напарником в Ред Булл был Даниэль Риккардо“, - цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.

Ранее Леклер признался, что был бы рад видеть Льюса Хэмилтона своим напарником в Феррари.

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Теги: Формула-1, Росс Браун, Шарль Леклер, Феррари
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