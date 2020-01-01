Бриаторе: На месте Хэмилтона я бы не торопился с переходом в Феррари

Итальянец считает, что у команды уже есть пилот калибра шестикратного чемпиона мира.

Бывший глава Бенеттона и Рено Флавио Бриаторе прокомментировал слухи о том, что гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон может присоединиться к Феррари в 2021 году.

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“Я бы не торопился. У Феррариуже есть гонщик калибра Хэмилтона - Шарль Леклер. Когда в одной команде оказываются два высококлассных пилота, это всегда риск, как мы видели в этом сезоне на примере Феттеля и Леклера.

Не будем забывать, что в последние сезоны Хэмилтон, учитывая превосходство Мерседеса, имел возможность пилотировать расслабленно, почти не допуская ошибок“, - приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

Ранее Хэмилтон подтвердил факт переговоров с Феррари.