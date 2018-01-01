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Бинотто: Феттель вернется на трек в 2020 году

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Руководитель Феррари отметил, что его подопечный очень мотивирован на победу.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Глава Феррари Миттиа Бинотто прокомментировал слухи о том, что его подопечный Себастьян Феттель в ближайшее время объявит о завершении карьеры.

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"Феттель не пойдет по пути Нико Росберга. Себ очень мотивирован, он продолжает карьеру и вернется на трек в 2020 году", - цитирует Бинотто Sky Sports.

Напомним, Нико Росберг завершил карьеру после завоевания чемпионского титула в 2016 году. На тот момент ему исполнился 31 год.

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Теги: Формула-1, Маттиа Бинотто, Феррари, Себастьян Феттель
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