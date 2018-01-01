Бинотто: Феттель вернется на трек в 2020 году

Руководитель Феррари отметил, что его подопечный очень мотивирован на победу.

Глава Феррари Миттиа Бинотто прокомментировал слухи о том, что его подопечный Себастьян Феттель в ближайшее время объявит о завершении карьеры.

Читай также: Леклер: Буду рад видеть Хэмилтона своим напарником в Феррари

"Феттель не пойдет по пути Нико Росберга. Себ очень мотивирован, он продолжает карьеру и вернется на трек в 2020 году", - цитирует Бинотто Sky Sports.

Напомним, Нико Росберг завершил карьеру после завоевания чемпионского титула в 2016 году. На тот момент ему исполнился 31 год.