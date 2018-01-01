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Хэмилтон подтвердил факт переговоров с Феррари

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Британец может перебраться в итальянскую команду в 2021 году.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Шестикратный чемпион Формулы-1 прокомментировал слухи о переговорах с Феррари.

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“То, что произошло за закрытыми дверями, должно там и оставаться, это приватный вопрос. Сперва пусть Мерседес решит, что им делать дальше.

В любом случае меня в Мерседесе все устраивает, поэтому решение сменить команду не принимается быстро. Но посмотрим, что будет в 2020 году“, - цитирует Хэмилтона La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что контракт британца с Мерседесом рассчитан до конца 2020 года.

Ранее пилот Феррари Шарль Леклер заявил, что будет рад видеть Льюиса Хэмилтона своим напарником в команде.

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Теги: Формула-1, Феррари, Льюис Хэмилтон
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