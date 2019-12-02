Леклер: Буду рад видеть Хэмилтона своим напарником в Феррари

Монегаск считает, что у шестикратного чемпиона мира есть чему поучиться.

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал возможный переход Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.

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“Буду ли я рад видеть Льюиса Хэмилтона своим напарником в Феррари в 2021 году? Да, конечно. Мы выступаем в Формуле-1 и хотим бороться с лучшими гонщиками.

В этом сезоне у меня была возможность выступать в одной команде с Себастьяном Феттелем, четырехкратным чемпионом мира, и я многому у него научился.

У чемпионов на самом деле есть чему поучиться, так что я не стал бы возражать против работы в одной команде с Льюисом“, - цитирует Леклера GPFans.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал, когда закончит карьеру в Формуле-1.