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Леклер: Буду рад видеть Хэмилтона своим напарником в Феррари

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Монегаск считает, что у шестикратного чемпиона мира есть чему поучиться.
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал возможный переход Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.

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“Буду ли я рад видеть Льюиса Хэмилтона своим напарником в Феррари в 2021 году? Да, конечно. Мы выступаем в Формуле-1 и хотим бороться с лучшими гонщиками. 

В этом сезоне у меня была возможность выступать в одной команде с Себастьяном Феттелем, четырехкратным чемпионом мира, и я многому у него научился.

У чемпионов на самом деле есть чему поучиться, так что я не стал бы возражать против работы в одной команде с Льюисом“, - цитирует Леклера GPFans.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал, когда закончит карьеру в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.12.2019, 19:09
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гость
А ты уверен, что сам-то будешь там в 2021 году?...
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