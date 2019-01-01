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Директор Мерседеса: Хэмилтон останется с нами на 75%

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На решение британца могут повлиять другие факторы.
Вольфф - Хэмилтон
Вольфф - Хэмилтон
Getty Images

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф рассказал о том, какая вероятность того, что Хэмилтон останется в команде.

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“Я бы оценил то, что останется Хэмилтон с нами в 75 процентов. С рациональной точки зрения все говорит о том, что мы продолжим сотрудничать. Но есть 25-процентная вероятность, над которой мы не имеем власти, могут вмещаться другие факторы.

Посмотрим, что произойдет в ближайшее месяца. Мы довольно открыто говорили о Феррари и о том, что представляет собой этот бренд. Пока мы в состоянии создавать быстрый болид и мощный двигатель, мы всегда сможем выбирать лучших пилотов.

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Нет сомнений, что продолжение работы с Льюисом является нашим приоритетом, но самое главное для нас - иметь хорошую машину. Мне не хочется делать ошибку, недооценивая потенциал Феррари.

Несмотря на успех, нам нужно продолжать оставаться скромными, и это не просто слова“, - приводит слова Вольффа BBC.

Напомним, что Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби.

Отметим, что британский пилот шестикратным чемпионом Формулы-1 в составе Мерседес.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1, Тото Вольфф
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