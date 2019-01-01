Руководитель Феррари: Мы сделали все, что могли

Команда закончила сезон на втором месте.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал итоги сезона-2019, где команда заняла второе место в общем зачете.

“Мы каждый раз делали все, что могли, но мы все равно не можем быть довольны. Но я не думаю, что мы должны о чем сожалеть, всегда нужно смотреть только вперед.

Мы понимаем, что сделали недостаточно, что наша машина недостаточно надежна. Мы стараемся заложить для команды прочный фундамент, чтобы постараться побороться с конкурентами в следующем сезоне“, - цитирует Бинотто BBC F1.

Ранее Бинотто заявил, что в Феррари никогда не будет довольны вторым местом.