Переключиться на мобильную версию

Руководитель Феррари: Мы сделали все, что могли

Комментариев: 0
Команда закончила сезон на втором месте.
Феррари
Феррари
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал итоги сезона-2019, где команда заняла второе место в общем зачете.

“Мы каждый раз делали все, что могли, но мы все равно не можем быть довольны. Но я не думаю, что мы должны о чем сожалеть, всегда нужно смотреть только вперед.

Мы понимаем, что сделали недостаточно, что наша машина недостаточно надежна. Мы стараемся заложить для команды прочный фундамент, чтобы постараться побороться с конкурентами в следующем сезоне“, - цитирует Бинотто BBC F1.

Ранее Бинотто заявил, что в Феррари никогда не будет довольны вторым местом.

Поделись:
Теги: Маттиа Бинотто, Феррари, Формула-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь