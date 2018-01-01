Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби

Завершился заключительный Гран-при Формулы-1.

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного Гран-при Формулы-1 в текущем сезоне в Абу-Даби.

На втором месте финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третий - Шарль Леклер, представляющий Ferrari.

Результаты гонки:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) -

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) - +16.768;

3. Шарль Леклер (Ferrari) - + 43.435;

4. Валттери Боттас (Mercedes) - +44.381;

5. Себастьян Феттель (Ferrari) - +1:04.353;

6. Александер Албон (Red Bull) - + 1:09.204;

7. Серхио Перес (Racing) - + 1 круг;

8. Ландо Норрис (MClaren) - + 1 круг;

9. Даниил Квят (Торо Россо) - + 1 круг;

10. Карлос Сайнс (MClaren) - + 1 круг;