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Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби

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Завершился заключительный Гран-при Формулы-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного Гран-при Формулы-1 в текущем сезоне в Абу-Даби.

На втором месте финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Третий - Шарль Леклер, представляющий Ferrari.

Результаты гонки:
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) -
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) - +16.768;
3. Шарль Леклер (Ferrari) - + 43.435;
4. Валттери Боттас (Mercedes) - +44.381;
5. Себастьян Феттель (Ferrari) - +1:04.353;
6. Александер Албон (Red Bull) - + 1:09.204;
7. Серхио Перес (Racing) - + 1 круг;
8. Ландо Норрис (MClaren) - + 1 круг;
9. Даниил Квят (Торо Россо) - + 1 круг;
10. Карлос Сайнс (MClaren) - + 1 круг;

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Теги: Формула - 1
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