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Хэмилтон назвал причину своего успеха в Формуле-1

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Британец умеет адаптироваться ко всему.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, что умеет адаптироваться к любым трудностям.

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“Я всегда умел адаптироваться. Одна из моих сторон - это то, что я возможно, один из самых умелых гонщиков, которые умеют адаптироваться.

Я готов к работе в любых условиях, ведь имею свой план. Всегда нужно оставаться динамичным, уметь адаптировать свой стиль пилотажа под различные условия.

Можно изменить какие-то незначительные вещи, которые позволят тебе чуть улучшить время на трассе. Но, слушайте, это всего лишь миллиметры, микрометры, и очень трудно увидеть какую-то разницу“, - приводит слова Хэмилтона BBC.

Ранее Хэмилтон рассказал, когда планирует завершить карьеру.

Напомним, что британский пилот стал шестикратным чемпионом.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1
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