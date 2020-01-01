Феттель: Я не собираюсь заканчивать карьеру

Немецкий пилот имеет пару сезонов, чтобы добиться успеха.

Пилот Феррари Себастьян Феттель рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

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“Нет, я не думаю о том, чтобы закончить карьеру. В нашем спорте возраст не играет ключевую роль, как во многих других. Но тут точно так: если ты показываешь хороший уровень, значит ты достаточно молод.

Я выступаю в Формуле-1 уже 12 лет. У меня сейчас нет таких перспектив, как раньше.

Я иначе оцениваю события, не хочу торопиться. Но хорошо, что в запасе у меня есть несколько сезонов“, - приводит слова Феттеля GPblog.

Ранее сообщалось, когда Хэмилтон закончить карьеру.