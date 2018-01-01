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Руководитель Феррари: Мы никогда не будем довольны вторым местом

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Феррари будут продолжать вводить новые изменения.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто подвел краткие итоги окончания сезона.

“Феррари никогда не будет довольствоваться вторым местом. Наша задача - стать сильнее и с готовностью принять новые вызовы.

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Я хотел поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на протяжение сезона. В этот уик-энд мы постараемся дать им лучший результат.

Для Феррари этот год стал новым началом для команды. Специалисты осваивались на новых ролях, Шарль Леклер провел первый сезон в команде.

У Феррари были взлеты и падения. Первая часть сезона прошла вовсе не так, как мы надеялись, но вторая часть прошла успешнее благодаря командным усилиям“, - цитирует Бинотто Crash.net.

Отметим, что Феррари заняла второе место в Кубке конструкторов.

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Теги: Маттиа Бинотто, Феррари, Формула 1
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