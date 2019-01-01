Ферстаппен: Будущее Формулы-1 - это не только я и Леклер
Молодые пилоты могут составить конкуренцию.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен надеется, что через несколько лет в борьбу за титул вступят многие гонщики нового поколения.
“Не думаю, что будущее Формулы-1 - это только Шарль Леклер и я. Есть и другие хорошие пилоты.
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Ландо Норрис очень талантлив, он показывает хороший уровень. Очень сложно судить о таланте Джорджа Расселла по выступлениям в Уильямс.
После ухода старшего поколения будут бороться новые молодые спортсмены за титулы. Вообще, если многие гонщики будут сражаться за чемпионство, это будет очень здорово.
Формула-1 автоматически станет более популярной“, - цитирует Ферстаппена Sport Bild.
Ранее Ферстаппен заявил, что хочет выигрывать трофеи.
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