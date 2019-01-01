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Ферстаппен: Будущее Формулы-1 - это не только я и Леклер

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Молодые пилоты могут составить конкуренцию.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен надеется, что через несколько лет в борьбу за титул вступят многие гонщики нового поколения.

“Не думаю, что будущее Формулы-1 - это только Шарль Леклер и я. Есть и другие хорошие пилоты.

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Ландо Норрис очень талантлив, он показывает хороший уровень. Очень сложно судить о таланте Джорджа Расселла по выступлениям в Уильямс.

После ухода старшего поколения будут бороться новые молодые спортсмены за титулы. Вообще, если многие гонщики будут сражаться за чемпионство, это будет очень здорово.

Формула-1 автоматически станет более популярной“, - цитирует Ферстаппена Sport Bild.

Ранее Ферстаппен заявил, что хочет выигрывать трофеи.

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Теги: Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Формула-1
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