Феррари Шумахера продадут на аукционе

Руководство Формулы-1 впервые в истории выставит на аукцион болиды и коллекционные авто.

Формула-1 совместно с аукционным домом RM Sotheby’s проведет крупный аукцион болидов Гран-при и коллекционных спортивных автомобиле.

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Как пресс-служба Формулы-1 на своей страничке в Twitter, это будет первый в истории подобный аукцион и состоится он в Абу-Даби (ОАЭ) 30 ноября. За день до аукциона все машины продемонстрируют в деле на трассе.

Одним из лотом аукциона значится Бенеттон B192 (1992 год) и Феррари F2002 (2002 год), на которых выступал легендарный гонщик Михаэль Шумахер.

Также в список лотов попали классические болиды Мерседес, Феррари и Порше 1950-1970-х годов, а также современные суперкары.

Ранее сообщалось, что Михаэль Шумахер пришел в сознание после операции в парижской клинике.