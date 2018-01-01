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Ферстаппен: Лучше выиграть восемь титулов, чем получить звание самого молодого чемпиона

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Нидерландец отметил, что всегда хочет выступать на максимуме.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, какое из достижений ему нравится больше: восемь чемпионских титулов или звание самого молодого чемпиона в истории Формулы-1.

“Конечно, восемь титулов! Очень просто, я бы всегда сделал такой выбор. Приятно было бы стать самым молодым чемпионом, но всегда хочется выступать максимально хорошо.

Но не могу утверждать, что я стану восьмикратным чемпионом“, - цитирует Ферстаппена GPToday

Напомним, самым молодым чемпионом Формулы-1 сейчас является Себастьян Феттель, которому в день победы на Гран-при Абу-Даби в сезоне-2010 было 23 года 134 дня. 

Ранее Ферстаппен назвал свою цель на конец этого сезона.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен
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