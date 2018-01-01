Ферстаппен: Лучше выиграть восемь титулов, чем получить звание самого молодого чемпиона

Нидерландец отметил, что всегда хочет выступать на максимуме.

Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, какое из достижений ему нравится больше: восемь чемпионских титулов или звание самого молодого чемпиона в истории Формулы-1.

“Конечно, восемь титулов! Очень просто, я бы всегда сделал такой выбор. Приятно было бы стать самым молодым чемпионом, но всегда хочется выступать максимально хорошо.

Но не могу утверждать, что я стану восьмикратным чемпионом“, - цитирует Ферстаппена GPToday.

Напомним, самым молодым чемпионом Формулы-1 сейчас является Себастьян Феттель, которому в день победы на Гран-при Абу-Даби в сезоне-2010 было 23 года 134 дня.

Ранее Ферстаппен назвал свою цель на конец этого сезона.