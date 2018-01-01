Хэмилтон рассказал, когда закончит карьеру в Формуле-1
Британец хочет проводить время с близкими.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал по какой причине может покинуть Формулу-1.
“У меня до сих пор хорошая реакция. Я понимаю, что она ухудшится, но это можно будет исправить с помощью тренировок.
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Я понимаю, что рано или поздно будет момент, когда я не смогу с этим справляться. Чтобы продолжать выступать на высоком уровне, необходимо жертвовать очень многим.
Во время Гран-при я далеко нахожусь от своей семьи и друзей. Когда-то наступит момент, когда мне не захочется этим заниматься“, - цитирует Хэмилтона GPFans.
Напомним, что Хэмилтон рассказал по какой причине выступает в Формуле-1.
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