Райкконен: Формула-1 никогда не была самой важной частью в моей жизни

Финн признался, что теперь для него на первом месте дети.

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен заявил, что Формула-1 никогда не занимала главное место в его жизни.

“Моя жизнь сильно изменилась из-за детей. Если бы я все еще был один, то все было бы иначе. Дети ответственны за наши перемены во многих отношениях. Не каждый день прекрасен, но это часть жизни. Это сложно принять, но теперь жизнь сосредоточена на другом.

Да, Формула-1 занимает много времени, и это большая часть моей жизни, но это просто гонки. Она никогда не была самой важной вещью в моей жизни.

Если у тебя есть дети, ты гораздо больше волнуешься. Это нехорошо, но это неотъемлемая часть отцовства. Когда мой сын сидит в карте, я знаю, в чем опасность. Дети не переживают, но ты автоматически начинаешь беспокоиться“, - цитирует Райкконена GPBlog.

Ранее Кими Райкконен рассказал, планирует ли он остаться в Формуле-1 после сезона-2020.