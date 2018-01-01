Президент Феррари - о инциденте Феттеля и Леклера: Я очень зол на них

Успех команды стоит выше, чем индивидуальные награды.

Президент Феррари Джон Элканн поделился мнением по поводу столкновения между Феттелем и Леклером.

Читай также: Хэмилтон прокомментировал столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Бразилии

“Во время гонки в Бразилии я был очень зол. Но эта ситуация напомнила мне, что главное для нас успехи команды. Такие случаи недопустимы.

Пилоты Феррари должны понимать, что выступают за одну из лучших команд Формулы-1. Важен успех команды, об этом нельзя забывать. Маттиа Бинотто ясно дал им это понять.

Если подводить итоги, то у нас прошел неординарный сезон. Мы смогли отвоевать много поулов, но не смогли преобразить это в успех команды“, - цитирует Элканна La Repubblica.

Ранее сообщалось, что руководитель Феррари не понимает критику со стороны болельщиков.