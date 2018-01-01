Президент Феррари - о инциденте Феттеля и Леклера: Я очень зол на них
Президент Феррари Джон Элканн поделился мнением по поводу столкновения между Феттелем и Леклером.
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“Во время гонки в Бразилии я был очень зол. Но эта ситуация напомнила мне, что главное для нас успехи команды. Такие случаи недопустимы.
Пилоты Феррари должны понимать, что выступают за одну из лучших команд Формулы-1. Важен успех команды, об этом нельзя забывать. Маттиа Бинотто ясно дал им это понять.
Если подводить итоги, то у нас прошел неординарный сезон. Мы смогли отвоевать много поулов, но не смогли преобразить это в успех команды“, - цитирует Элканна La Repubblica.
Ранее сообщалось, что руководитель Феррари не понимает критику со стороны болельщиков.
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