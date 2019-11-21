Хэмилтон прокомментировал столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Бразилии

Британец отметил, что в таких ситуациях испытываешь не самое приятное чувство.

Пилот команды Льюис Хэмилтон подлелися своим мнением об аварии гонщиков Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

“Конечно, нет ничего хорошего в столкновении с напарником. Я испытал это на себе (с Ником Росбергом - прим.ред.).

Уверен, ни у кого из них не хотел устроить аварию. Но беда в том, что за тобой стоят другие люди. Дело не только в тебе самом. Все они полагаются на тебя, а тут в итоге получается такое. Это не самое приятное чувство“, - приводит слова Хэмилтона GPFans.

Ранее инцидент прокомментировали Росс Браун, Нико Росберг, Маттиа Бинотто, Жак Вильнев и сам Шарль Леклер.