Хэмилтон: В следующем сезоне у нас будет серьезная битва

Британец хочет большей конкуренции в Формуле-1.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы 1.

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“Очень приятно видеть, что появляются новые сильные команды. Это означает, что в следующем сезоне у нас будет серьезная битва между тремя или четырьмя командами. Я полагаю большие надежды, что следующий сезон будет очень конкурентным.

Появление новых талантливых команд неизбежно. Сейчас в Формуле-1 есть много молодых пилотов с большим потенциалом. Они - будущее этого вида спорта.

Несмотря на возраст, мне, к счастью, все еще удается конкурировать с ними. Я в ожидание новых сражений“, - рассказал Хэмилтон для Motorsport.

Напомним, что британец в этом сезоне завоевал 6 титул чемпиона.