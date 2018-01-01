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Хэмилтон: В следующем сезоне у нас будет серьезная битва

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Британец хочет большей конкуренции в Формуле-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы 1.

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“Очень приятно видеть, что появляются новые сильные команды. Это означает, что в следующем сезоне у нас будет серьезная битва между тремя или четырьмя командами. Я полагаю большие надежды, что следующий сезон будет очень конкурентным.

Появление новых талантливых команд неизбежно. Сейчас в Формуле-1 есть много молодых пилотов с большим потенциалом. Они - будущее этого вида спорта.

Несмотря на возраст, мне, к счастью, все еще удается конкурировать с ними. Я в ожидание новых сражений“, - рассказал Хэмилтон для Motorsport.

Напомним, что британец в этом сезоне завоевал 6 титул чемпиона.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула 1
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