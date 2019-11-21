Култхард назвал слабую сторону Феттеля

Шотландец отметил скорость четырехкратного чемпиона мира.

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, в чем пилот команды Феррари Себастьян Феттель уступает своим конкурентам.

“Отчаянные люди творят отчаянные вещи. Не скажу, что Себ в отчаянии, но он не так хорош в борьбе колесо в колесо, как другие гонщики.

Он невероятно быстрый чемпион мира. Но он не очень хорош, когда дело доходит до таких гонок“, - цитирует Култхарда Planet F1.

Ранее Себастьян Феттель назвал цель на остаток сезона.