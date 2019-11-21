Переключиться на мобильную версию

Култхард назвал слабую сторону Феттеля

Комментариев: 0
Шотландец отметил скорость четырехкратного чемпиона мира.
Дэвид Култхард
Дэвид Култхард
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, в чем пилот команды Феррари Себастьян Феттель уступает своим конкурентам.

“Отчаянные люди творят отчаянные вещи. Не скажу, что Себ в отчаянии, но он не так хорош в борьбе колесо в колесо, как другие гонщики.

Он невероятно быстрый чемпион мира. Но он не очень хорош, когда дело доходит до таких гонок“, - цитирует Култхарда Planet F1. 

Ранее Себастьян Феттель назвал цель на остаток сезона.

Поделись:
Теги: Формула-1, Дэвид Култхард, Себастьян Феттель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь