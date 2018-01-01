Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари

Пилоты должны выяснить отношения.

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением по поводу аварии между гонщиками Феррари Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

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“Я считаю, что в этой аварии больше виноват Феттель. Но главная проблема - это отношения между партнерами.Они станут огромной головной болью для команды.

В команде будет жесткий разговор, потому что на Маттиа Бинотто также оказывается давление. В Феррари есть и другие проблемы - не только ссорящиеся напарники. Оба пилота несут ответственность, они не маленькие дети.

Это тяжелая ситуация, и, если она не улучшится, в Феррари могут произойти изменения. Особенно сложно будет Себастьяну - очевидно, будущее команды связано с Шарлем.

В Феррари должны разобраться с этой проблемой, как можно быстрее“, - приводит слова Ральфа Speedweek.

Ранее сообщалось, что руководитель Феррари не считает аварию чем-то серьезным.