Руководитель Феррари: Нас постоянно критикуют

Феррари позволили своим пилотам вести честную борьбу на трассе.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто заявил, что не понимает критики со стороны болельщиков после столкновения Феттеля и Леклера.

“Когда в этом сезоне мы пытались управлять своими гонщиками, то были подвержены критике. Теперь, когда гонщики свободно могут бороться друг с другом, нас снова начинают критиковать.

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У команды всегда есть причины действовать тем или иным образом и разрешить гонщикам бороться было правильно - потому что Феррари уже обеспечила себе второе место в Кубке конструкторов.

Мы понимаем, что столкновение наших пилотов значит что-то определенно плохое.

Когда у пилотов есть свобода бороться друг с другом, они так и делают и это уже вопрос пилотажа - насколько сильно ты готов рисковать. В данном случае риск был необоснован“, - приводит слова Бинотто GP Fans.

Ранее директор Формулы-1 выступил с заявлением по поводу инцидента.