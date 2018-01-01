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Хэмилтон: Я никогда не выступал ради денег

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Британец отметил, что ему нравится работать с инженерами команды.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон признался, что продолжает карьеру не ради заработка, а ради самого спорта.

“Я никогда не выступал ради денег. Конечно, это хорошо, что они накапливаются, в этом нет проблемы. Это бонус. Но не главный фактор.

Все дело в том, что я люблю гонки. Я люблю этот вызов. Мне нравится приезжать на автодром и думать о том, что предстоит схватка с талантливыми молодыми пилотами, которые хотят меня превзойти и перехитрить.

Кроме того, я работаю инженерами команды, парнями, которые гораздо умнее меня. Они и меня самого заставляют почувствовать себя умнее. А уж когда я бросаю им вызов и доказываю, что они допустили ошибку - это что-то невероятное“, - цитирует Льюиса BBC. 

Ранее Хэмилтон рассказал, что получает стресс, когда подписывает новый контракт.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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