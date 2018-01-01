Хэмилтон: Я никогда не выступал ради денег

Британец отметил, что ему нравится работать с инженерами команды.

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон признался, что продолжает карьеру не ради заработка, а ради самого спорта.

“Я никогда не выступал ради денег. Конечно, это хорошо, что они накапливаются, в этом нет проблемы. Это бонус. Но не главный фактор.

Все дело в том, что я люблю гонки. Я люблю этот вызов. Мне нравится приезжать на автодром и думать о том, что предстоит схватка с талантливыми молодыми пилотами, которые хотят меня превзойти и перехитрить.

Кроме того, я работаю инженерами команды, парнями, которые гораздо умнее меня. Они и меня самого заставляют почувствовать себя умнее. А уж когда я бросаю им вызов и доказываю, что они допустили ошибку - это что-то невероятное“, - цитирует Льюиса BBC.

Ранее Хэмилтон рассказал, что получает стресс, когда подписывает новый контракт.