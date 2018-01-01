Вильнев: Ферстаппену стоит выбирать выражения

Канадец считает, что Макс уже готов быть чемпионом мира.

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнев высказался о пилоте команды Ред Булл Максе Ферстаппене.

“По моему мнению, Макс уже готов к тому, чтобы стать чемпионом мира. Но это не значит, что ему не нужно выбирать выражения и не быть осторожным со своими словами. В случае с обвинениями в адрес команды Феррари он говорил о том, чего просто не мог знать. В этом и вся проблема“, - приводит слова Вильнева GPblog.

Напомним, после Гран-при США Ферстаппен заявил, что мощность моторов итальянской команды стала хуже, потому что Феррари перестала “жульничать“.