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Вильнев: Ферстаппену стоит выбирать выражения

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Канадец считает, что Макс уже готов быть чемпионом мира.
Жак Вильнев
Жак Вильнев
Getty Images

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнев высказался о пилоте команды Ред Булл Максе Ферстаппене.

“По моему мнению, Макс уже готов к тому, чтобы стать чемпионом мира. Но это не значит, что ему не нужно выбирать выражения и не быть осторожным со своими словами. В случае с обвинениями в адрес команды Феррари он говорил о том, чего просто не мог знать. В этом и вся проблема“, - приводит слова Вильнева GPblog.

Напомним, после Гран-при США Ферстаппен заявил, что мощность моторов итальянской команды стала хуже, потому что Феррари перестала “жульничать“.

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Теги: Формула-1, Жак Вильнев, Макс Ферстаппен
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