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Райкконен рассказал, планирует ли он остаться в Формуле-1 после сезоне-2020

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Финн в очередной раз отметил, что ненавидит переезды между Гран-при.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен не уверен в том, что продолжит карьеру после сезона-2020.

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“Когда я начинал карьеру в 2001, то не думал, что все еще буду в Формуле-1 в это время, хотя у меня была пауза на ралли. Я люблю гонки, но не все остальное, что составляет Ф-1 - это перелеты, самолеты, интервью.

Меня интересуют только гонки и борьба на трассе. Сезон-2021? ПНе могу ответить. Еще пока не смотрел новый технический регламент, ведь не знаю, буду ли еще в Ф-1“, - заявил финн в интервью Sky Sports.

Ранее Кими рассказал, почему уходил из Формулы-1 после сезона-2009.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен
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