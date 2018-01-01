Переключиться на мобильную версию

Вильнев: Феттель и Леклер хотели показать, кто из них лучше

Комментариев: 0
Канадец считает, что в аварии виноваты оба пилота.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев прокомментировал столкновение пилотов команды Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на Гран-при Бразилии.

“Команда дала им возможность свободно бороться между собой, но они не должны были так злоупотреблять той свободой, которую им предоставили.

Думаю, что в аварии виноваты оба. Леклер действовал слишком агрессивно и не должен был закрывать калитку так, как он это сделал во время маневра Феттеля. В целом они допустили ужасную ошибку.

В этом вообще не было никакой необходимости, так как они в лучшем случае боролись лишь за третье место. Думаю, что Феттель и Леклер пытались показать миру, кто из них лучше“, - цитирует Вильнева SoyMotor. 

Ранее инцидент прокомментировали Росс Браун, Нико Росберг, Маттиа Бинотто и сам Шарль Леклер.

Поделись:
Теги: Формула-1, Жак Вильнев, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь