Вильнев: Феттель и Леклер хотели показать, кто из них лучше

Канадец считает, что в аварии виноваты оба пилота.

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев прокомментировал столкновение пилотов команды Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на Гран-при Бразилии.

“Команда дала им возможность свободно бороться между собой, но они не должны были так злоупотреблять той свободой, которую им предоставили.

Думаю, что в аварии виноваты оба. Леклер действовал слишком агрессивно и не должен был закрывать калитку так, как он это сделал во время маневра Феттеля. В целом они допустили ужасную ошибку.

В этом вообще не было никакой необходимости, так как они в лучшем случае боролись лишь за третье место. Думаю, что Феттель и Леклер пытались показать миру, кто из них лучше“, - цитирует Вильнева SoyMotor.

Ранее инцидент прокомментировали Росс Браун, Нико Росберг, Маттиа Бинотто и сам Шарль Леклер.