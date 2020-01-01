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Директор Формулы-1: Пилоты Феррари должны брать пример с Хэмилтона

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В Феррари должны разобраться с ситуацией.
Росс Браун
Росс Браун
Getty Images

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением по поводу столкновения пилотов Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

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“Я не хочу делать выводы или говорить, кто больше виноват. Но мне кажется, что кто-то из них должен принести свои извинения за этот случай, как сделал Хэмилтон в столкновение с Албоном.

Если Феррари действительно хочет положить конец доминированию Мерседеса, то они должны минимизировать подобные случаи, а не только улучшать машину“, - цитирует Брауна официальный сайт Формулы-1.

Отметим, что Леклер считает, что этот случай не повлияет на отношение между ними.

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Теги: Росс Браун, Феррари, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1
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