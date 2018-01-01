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Росберг: Вины Леклера в столкновении с Феттелем меньше

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Немец считает, что его соотечественник допустил ошибку.
Нико Росберг
Нико Росберг
Getty Images

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделлися своим мнением о действиях гонщиков Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера во время Гран-при Бразилии.

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“Это и правда было ужасно для команды, особенно такого уровня, как Феррари. Леклер и Феттель вели отличную борьбу, а то, что им это позволили, - вдвойне прекрасно. У меня были такие ситуации, и это очень сложный момент. В таких случаях нормальная практика - выдавить соперника и не оставить ему много места.

В повороте Шарль оставил Феттелю немного места, а затем Себ начал выдавливать Шарля, когда вышел немного вперед. При обгоне важно давить. Лидеру всегда кажется, что он смещается медленно, но когда пилот сзади понимает это, уже поздно.

Оба пилота действовали агрессивно, но вины Леклера в этой ситуации чуть меньше. Феттель начал смещаться слишком рано и слишком быстро, но это тонкая грань“, - цитирует Росберга PlanetF1. 

Напомним, Леклер и Феттель устроили столкновение на Гран-при в Бразилии.

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Теги: Формула-1, Феррари, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Гран-при Бразилии
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