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Ред Булл стал обладателем нового рекорда Формулы-1 по скорости пит-стопа

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Ред Булл улучшил предыдущий рекорд на 0,09 секунды.
Команда Ред Булл проводит пит-стоп Максу Ферстаппену
Команда Ред Булл проводит пит-стоп Максу Ферстаппену
Getty Images

Австрийская команда Формулы-1 Ред Булл во время Гран-при Бразилии не только добилась победы в гонке, но и установила новый рекорд по скорости проведения пит-стопа.

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Как сообщает DHL Motorsports на своей страничке в Twitter, механики Ред Булла обслужили болид Макса Ферстаппена всего на 1,82 секунды. Предыдущий рекорд, поставленный на Гран-при Великобритании-2019, также принадлежал австрийской команде. Тогда механики за 1,91 секунды заменили колеса на болиде Пьера Гасли.

Кроме того, на Гран-при Бразилии-2019 пит-стоп Ферстаппена единственный, который длился менее двух секунд. Так, вторым по скорости пит-стопа оказалась команда Уильямс, которая обслужила Роберта Кубицу за 2,10 секунды.

Ранее сообщалось, что Леклер и Феттель столкнулись на последних кругах Гран-при Бразилии.

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Теги: Ред Булл, автоспорт, Формула-1, Гран-при Бразилии, пит-стоп, рекорд
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