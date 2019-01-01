Ред Булл стал обладателем нового рекорда Формулы-1 по скорости пит-стопа

Ред Булл улучшил предыдущий рекорд на 0,09 секунды.

Австрийская команда Формулы-1 Ред Булл во время Гран-при Бразилии не только добилась победы в гонке, но и установила новый рекорд по скорости проведения пит-стопа.

Читай также: Риккардо в шуточной форме рассказал Боттасу, как победить Хэмилтона

Как сообщает DHL Motorsports на своей страничке в Twitter, механики Ред Булла обслужили болид Макса Ферстаппена всего на 1,82 секунды. Предыдущий рекорд, поставленный на Гран-при Великобритании-2019, также принадлежал австрийской команде. Тогда механики за 1,91 секунды заменили колеса на болиде Пьера Гасли.

Кроме того, на Гран-при Бразилии-2019 пит-стоп Ферстаппена единственный, который длился менее двух секунд. Так, вторым по скорости пит-стопа оказалась команда Уильямс, которая обслужила Роберта Кубицу за 2,10 секунды.

Ранее сообщалось, что Леклер и Феттель столкнулись на последних кругах Гран-при Бразилии.