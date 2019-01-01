Ред Булл стал обладателем нового рекорда Формулы-1 по скорости пит-стопа
Австрийская команда Формулы-1 Ред Булл во время Гран-при Бразилии не только добилась победы в гонке, но и установила новый рекорд по скорости проведения пит-стопа.
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Как сообщает DHL Motorsports на своей страничке в Twitter, механики Ред Булла обслужили болид Макса Ферстаппена всего на 1,82 секунды. Предыдущий рекорд, поставленный на Гран-при Великобритании-2019, также принадлежал австрийской команде. Тогда механики за 1,91 секунды заменили колеса на болиде Пьера Гасли.
Кроме того, на Гран-при Бразилии-2019 пит-стоп Ферстаппена единственный, который длился менее двух секунд. Так, вторым по скорости пит-стопа оказалась команда Уильямс, которая обслужила Роберта Кубицу за 2,10 секунды.
Ранее сообщалось, что Леклер и Феттель столкнулись на последних кругах Гран-при Бразилии.
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