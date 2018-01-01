Леклер - об аварии: Не думаю, что это повлияет на мои отношения с Феттелем

Француский гонщик прокомментировал неприятное столкновение с партнером по команде.

Пилот Феррари Шарль Леклер высказался по поводу столкновения со своим партнером по команде Себастьяном Феттелем во время Гран-при Бразилии.

Читай также: Руководитель Феррари - о столкновение Феттеля с Леклером: Не нужно драматизировать

“Не думаю, что я или Себастьян в этой ситуации повели себя глупо. Мы оба достаточно мудры, чтобы понимать, что такого не должно происходить. Авария произошла в неподходящее для нас время, ведь мы оба сражаемся за третье место в чемпионате.

Мне очень жаль, что так произошло. Но я уверен, что на мои отношения с Себастьяном это никак не повлияет“, - приводит слова Леклера GrandPX.news.

Напомним, Феттель и Леклер столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того, как монегаск обошел немецкого гонщика в борьбе за четвертое место. Себастьян хотел вернуть позицию, но не сумел правильно рассчитать маневр и произошло столкновение.

Ранее по поводу аварии высказался руководитель Феррари Маттиа Бинотто.

Напомним, Гран-при Бразилии выиграл пилот Ред Булла Макс Ферстаппен