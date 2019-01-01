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Бинотто: Феттель и Леклер испортили гонку команде

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Функционер недоволен результатами Гран-при Бразилии.
Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Getty Images

Глава Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал действия пилотов команды Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером в рамках Гран-при Бразилии.

“Конечно, мы разочарованы итогами гонки, потому что ошибка, допущенная нашими пилотами, дорого нам обошлась. В ближайшее время мы проанализируем, что случилось.

Я не хочу говорить о чем-то конкретном, потому что мы еще не рассмотрели все обстоятельства, но оба пилота должны понимать, что они испортили гонку команде. Пилоты могут сражаться между собой, но это была очень дорогостоящая ошибка, которая нанесла ущерб всей команде.

Мы думаем над тем, чтобы не проводить послегоночный брифинг. Таим образом, пилоты должны понять всю серьезность ситуации. Я уже говорил, что всякое случается, но оба пилота несут ответственность.

Если в следующем году у нас будут два пилота, которые будут сражаться за титул, они могут бороться между собой. Но в этой ситуации - нет“, - цитирует Бинотто PlanetF1. 

Напомним, Себастьян Феттель и Шарль Леклер устроили столкновение на Гран-при в Бразилии.

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Теги: Формула-1, Феррари, Себастьян Феттель, Шарль Леклер
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