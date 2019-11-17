Руководитель Феррари - о столкновение Феттеля с Леклером: Не нужно драматизировать

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто поделился мнением по поводу столкновения Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

“Внутри команды совсем другой настрой, который отличается от того, что говорится в СМИ.

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Это правда, что с ситуацией в Монце было сложно справиться. Нужно было все прояснить, потребовался открытый разговор между гонщиками. То же самое случилось в России.

Пилоты поддерживают хорошие отношения между собой. То, что произошло в Бразилии, не очень здорово, но я не считаю, что нужно драматизировать.

Я вижу это как возможность прояснить ситуацию на следующий год, если понадобится“, - приводит слова Бинотто Motorsport.

Отметим, что пилоты Феррари находятся не в топе.