Полный провал Феррари: Леклер и Феттель устроили столкновение на Гран-при в Бразилии

Пилоты Феррари Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на Гран-при в Бразилии.

Гонщики вели борьбу за второе место, однако после произошедшего, они покинули трассу из-за проблем с болидами.

The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g