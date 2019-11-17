Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

По итогам гонки на подиум может подняться Сайнс, который стартовал последним.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем безумного и дикого Гран-при Бразилии.

Ферстаппен выиграл квалификацию и без проблем сохранил свое первое место, а вот стартовавший вторым Себастьян Феттель уступил свою позицию Льюису Хэмилтону.

Позиции лидеров изменились после первой волны пит-стопов – Ферстаппен, заехав в боксы, едва не столкнулся на выезде с Кубицой, которого механики непредусмотрительно отпустили в гонку. Макс избежал столкновения, но пропустил вперед себя Хэмилтона. Впрочем, радость Льюиса завершилась очень быстро, так как Ферстаппен мгновенно догнал и обогнал британца.

В Феррари сделали ставку на один пит-стоп, но прогадали – на Hard машины сильно проигрывали всем противникам, поэтому пришлось ехать в боксы второй раз. Правда, это удалось сделать почти безболезненно – Боттас активно преследовал Леклера несколько кругов и его двигатель не выдержал. Дирекция выпустила машину безопасности, под которой в боксы заехали Ферстаппен и оба пилота Феррари, а вот Мерседес решил оставить Льюса на трассе без замены резины за 15 кругов до конца, что очень ему не понравилось.

У Макса после ухода сейфити-кара было 12 кругов на более свежих шинах, чтобы вернуть себе лидерство, но ему хватило одного поворота, а вот Льюис на старой резине оказался под прессингом Альбона и двух Феррари.

И тут случилось непонятное - Феттель и Леклер, ведя борьбу, немного задели друг друга и оба сошли – у Себа лопнула шина, а у Шарля сломалась подвеска.

Снова выехала машина безопасности, под которой Мерседес принял непонятное решение и позвал на пит-стоп Хэмилтона, который опустился на четвертое место.

Льюис после возобновления гонки быстро прошел Гасли, а атакуя Альбона, выбил его с трассы. Фактически, Льюис лишил того первого подиума в карьере. Безумная концовка вывела Гасли на второе место, Хэмилтон стал третьим, но если его оштрафуют, то на подиуме будет Сайнс=, который стартовал последним