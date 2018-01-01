Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии

В первую тройку также вошли Феттель и Хэмилтон.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу в квалификацию Гран-при Бразилии, показав результат 1:07,508.

Вторым стал представитель Феррари Себастьян Феттель - немец уступил Ферстаппену 0,123 секунды. Тройку лучших замкнул пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон (+0,191).

Примечательно, что один из фаворитов Гран-при Бразилии, пилот Феррари Шарль Леклер, с учетом штрафа за замену мотора начнет гонку с 14-го места.

Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 17 ноября, в 19:10 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущем этапе Формулы-1 в Японии Хэмилтон оформил чемпионский титул.