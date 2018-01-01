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Албон выиграл первую практику Гран-при Бразилии, Феттель - вторую

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В Сан-Паулу завершились пятничные тренировочные сессии.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

На автодроме Интерлагос (Сан-Паулу) завершились пятничные практики Гран-при Бразилии.

По итогам первой тренировки лучшее время показал пилот команды Ред Булл Александр Албон, на втором месте остановился Валттери Боттас из Мерседеса, тройку лучших замкнул гонщик Феррари Себастьян Феттель.

Вторую практику выиграл Себастьян Феттель, за ним расположился его партнер по команде Шарль Леклер, а третьим стал представитель Ред Булл Макс Ферстаппен.

Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 17 ноября.

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Теги: Формула-1, Гран-при Бразилии
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