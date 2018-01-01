Хэмилтон: Я получаю стресс, когда подписываю новый контракт

Британец надеется, что переговоры пройдут успешно.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал, что намерен провести переговоры к командой по новому контракту.

“Мой контракт подходит к концу, а я уже должен подписывать новый. Это стрессовая ситуация: нужно сесть за стол переговоров и начать обсуждения интересов. Но я привык к такому, и мне хочется думать, что я довольно неплохой переговорщик.

Читай также: Ферстаппен: Я пока не буду продлевать контракт с Ред Булл

Почему это стресс? Думаю, что происходит столкновение интересов сторон, не так ли? Обе стороны пытаются выяснить, что они могут заполучить, как улучшить положение дел, что необходимо изменить.

Порой уходят годы для того, чтобы уладить некоторые формальности. Я думаю, что большего давление не должно возникнуть, ведь команда ведет себя потрясающим образом.

Когда думаешь о новом контракте, это может немного пугать, потому что сложно заглянуть в будущее. Но, конечно, приятно быть востребованным, поэтому, надеюсь, скоро мы все уладим“, - приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Ранее сообщалось, что фотограф Мерседес покинет команду из-за плохих отношений с Льюисом.