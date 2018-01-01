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Риккардо в шуточной форме рассказал Боттасу, как победить Хэмилтона

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Австралийский гонщик дал совет своему коллеге.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

На пресс-конференции Гран-при Бразилии случился забавный момент с участием пилота Рено Даниэля Риккардо и гонщика команды Мерседес Валттери Боттаса.

Финна спросили, как он собирается повысить свои шансы на победу в противостоянии с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном в 2020 году. Валтерри отказался подробно отвечать на этот вопрос, но отметил, что не станет действовать так, как Нико Росберг в 2016 году. Услышав реплику Боттаса, Риккардо шепнул ему на ухо: “Накорми его стейком“. 

Отметим, что Хэмилтон является веганом и призывает всех людей отказаться от мяса. 

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
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