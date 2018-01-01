Риккардо в шуточной форме рассказал Боттасу, как победить Хэмилтона

Австралийский гонщик дал совет своему коллеге.

На пресс-конференции Гран-при Бразилии случился забавный момент с участием пилота Рено Даниэля Риккардо и гонщика команды Мерседес Валттери Боттаса.

Финна спросили, как он собирается повысить свои шансы на победу в противостоянии с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном в 2020 году. Валтерри отказался подробно отвечать на этот вопрос, но отметил, что не станет действовать так, как Нико Росберг в 2016 году. Услышав реплику Боттаса, Риккардо шепнул ему на ухо: “Накорми его стейком“.

Отметим, что Хэмилтон является веганом и призывает всех людей отказаться от мяса.