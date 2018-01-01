Хэмилтон: Леклер и Ферстаппен - будущие чемпионы Формулы-1

Британец не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, кого считает своими конкурентами в борьбе за чемпионство.

“По моему мнению, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен - это чемпионы будущего. Молодые, агрессивные и сильные гонщики. Для Формулы-1 это прекрасно. Но я все еще остаюсь здесь и собираюсь их остановить.

Кто из них возьмет титул раньше? Думаю, в ближайшей перспективе у Феррари есть больше возможностей создать чемпионский болид“, - цитирует Хэмилтона Reuters.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон планирует провести в Формуле-1 еще минимум два сезона.